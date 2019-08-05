ISPARTA'NIN TELEFON ALEMİ TELALEM! TELEFONUNUZ İÇİN HERŞEY BURADA!

TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?

İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları ( Bu üründe kampanya var! )

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

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Isparta’nın En renkli, En Trend CepKılıf ve Aksesuarları uygun fiyat ve indirim fırsatlarıyla Telalem reyonlarında!Akıllı cep telefonları için Kılıf, kapak,Kırılmaz cam, Şarj aleti,Ekran Koruyucusu, Selfie Stick (Özçekim çubuğu) Powerbank (Taşınabilir şarj Cihazı),Kablosuz kulaklıklar ve onlarca farklı cep telefonu aparatını Isparta’nın teknoloji merkezi Telalem’de bulabilirsiniz.