Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda, 48 şişe çeşitli miktarda sahte alkol, 18 litre alkol, 8 litre etil alkol ve 170 boş şişe ele geçirildi.Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin evinde sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 48 şişe çeşitli miktarda sahte alkol, 18 litre alkol, 8 litre etil alkol ve 170 boş şişe ele geçirdi.Y.Ç. gözaltına alındı.ISPARTA (AA) -