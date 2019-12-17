ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde son 1 ay içerisinde 31 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli hakkında 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204. maddeleri gereğince adli işlem yapılmıştır. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda;4 adet ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 60 adet fişek, 45 şişe kaçak içki, 7400 dal boş makaron, 28 adet cinsel içerikli ürün, 6500 litre kaçak akaryakıt, 51 adet elektronik sigara, 692 adet elektronik sigara aparatı, 101 karton elektronik sigara tütünü, 1767 adet ve 22 litre elektronik sigara likiti, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.), 3 (üç) adet sahte para ele geçirilmiştir.5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 (bir) şahıs olmak üzere 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 (üç) şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 (iki) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 (bir) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.