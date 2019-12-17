Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!

Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde son 1 ay içerisinde 31 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli hakkında 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204. maddeleri gereğince adli işlem yapılmıştır. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda;
4 adet ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 60 adet fişek, 45 şişe kaçak içki, 7400 dal boş makaron, 28 adet cinsel içerikli ürün, 6500 litre kaçak akaryakıt, 51 adet elektronik sigara, 692 adet elektronik sigara aparatı, 101 karton elektronik sigara tütünü, 1767 adet ve 22 litre elektronik sigara likiti, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.), 3 (üç) adet sahte para ele geçirilmiştir.
5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 (bir) şahıs olmak üzere 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 (üç) şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 (iki) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 (bir) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca serbest bırakılmıştır.
 
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
12
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!
Aranan 35 şahıs Isparta'da yakalandı
GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI ISPARTA’DA YETİŞECEK
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI
FİLENİN YILDIZLARI ISPARTA’DA PARLADI
Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek
ISUBÜ'den Isparta yerel basında çıkan habere ilişkin açıklama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi
Isparta'da Yüzlerce Minik Öğrenci “Heidi” ile Buluştu
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Isparta'da önemli duyuru! ''Derhal güvenlik birimlerine haber...''
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacak
Isparta Valiliği'nde önemli toplantı...
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!
ISPARTA 32 SPOR YÜKSELİYOR!
Isparta'da ​Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRKÜ MEMLEKETİ ISPARTA'DAN YENİ BİR TÜRKÜ DAHA...
TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ
''Biz Anadoluyuz'' Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da...
ISPARTA SPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ!
Isparta'da nefis lezzetleriyle iskendercimm açıldı
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil
Erken emeklilik için Binlerce kişiye 5 formül
Isparta'da ITKM için önemli gelişme!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köftesüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TAPUDA YENİ DÖNEM...!TAPUDA YENİ DÖNEM...!13 Aralık 2019
Yeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacakYeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacak14 Aralık 2019
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil14 Aralık 2019
Sağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacakSağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacak13 Aralık 2019
ISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİMISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİM11 Aralık 2019
Isparta’ya Bin 200 Konut yapılacakIsparta’ya Bin 200 Konut yapılacak13 Aralık 2019
EĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOREĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOR10 Aralık 2019
Isparta Elması Hindistan Yolunda...Isparta Elması Hindistan Yolunda...10 Aralık 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, ÜNSÜT’ü Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu, ÜNSÜT’ü Ziyaret Etti11 Aralık 2019
Isparta'da Sürekli İşçi Alımı İlanıIsparta'da Sürekli İşçi Alımı İlanı12 Aralık 2019
Isparta'da “Karagöz Ormanda” tiyatro oyunu miniklerin yüzünü güldürdüIsparta'da “Karagöz Ormanda” tiyatro oyunu miniklerin yüzünü güldürdü12 Aralık 2019
Isparta'da Jandarmadan Uyuşturucu OperasyonuIsparta'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu11 Aralık 2019
ISPARTA MHP'DEN BASIN AÇIKLAMASIISPARTA MHP'DEN BASIN AÇIKLAMASI11 Aralık 2019
Isparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'deIsparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'de12 Aralık 2019
Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldıIsparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı13 Aralık 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye AyırdıIsparta Valisi Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye Ayırdı11 Aralık 2019
Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...12 Aralık 2019
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİYALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ16 Aralık 2019
TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ 14 Aralık 2019
Isparta'da ITKM için önemli gelişme!Isparta'da ITKM için önemli gelişme!13 Aralık 2019