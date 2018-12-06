Isparta'da bugun kavşaklarda trafik polis ekipleri elektrikli bisiklet ve elektrikli motor denetimi gerçekleştirdi.Yapılan kontroller sonucu belgesi,ehliyeti,tescili olmayan çok sayıda elektrikle çalışan motor ve bisiklet toplandı, tafikten men edildi.Belirli gücün üstündeki elektrikli bisikletlerin plaka ve ehliyet şartı aranıyor.Ayrıca pedallı olması durumunda ehliyetsiz kullanılabileceği belirtiliyor.Birçok elektrikli bisiklet sürücüsügibi yorumlarda ve itirazlarda bulundular.Trafik ekipleri iseşeklinde açıklamarda bulundu.