ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİNDEN DENETİM
Isparta'da bugun kavşaklarda trafik polis ekipleri elektrikli bisiklet ve elektrikli motor denetimi gerçekleştirdi.
Yapılan kontroller sonucu belgesi,ehliyeti,tescili olmayan çok sayıda elektrikle çalışan motor ve bisiklet toplandı, tafikten men edildi.
GÜÇ VE PEDAL AYRINTISI
Belirli gücün üstündeki elektrikli bisikletlerin plaka ve ehliyet şartı aranıyor.
Ayrıca pedallı olması durumunda ehliyetsiz kullanılabileceği belirtiliyor.
SÜRÜCÜLERDEN İTİRAZ
Birçok elektrikli bisiklet sürücüsü ''Bizim böyle bir durumdan haberimiz yoktu televizyonda duymadık haber sitelerinde görmedik'' gibi yorumlarda ve itirazlarda bulundular.
Trafik ekipleri ise 'Resmi gazetede yayımlandı,yeni bir uygulama değil'' şeklinde açıklamarda bulundu.