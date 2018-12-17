Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Aralık 2018 Salı günü, 08.30-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M9 Bölge trafosu TR-138 (321040) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 08.30-12.00 arasında, üç buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan Gölcük ve Ertokuş Caddelerinin bir kısmı, 2953, 2954, 2955, 2959, 5100, 5104, 5131 ve Erkan Çetin Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Aralık 2018 Pazartesi, günü 13.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek TR-207 (Anadolu DSİ evleri 322138), TR208 (Anadolu Lise 322139) ve TR-217 (M5 TR-1 F) trafoları çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 17 Aralık 2018 tarihlerinde, saat 13.00-16.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir. (KESİNTİ KISIM KISIM YAPILACAK VE MAHALLENİN TAMAMI ETKİLENMEYECEKTİR.) Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Aralık 2018 Salı günü, 08.30-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 TR-236 (Zafer Sağlık Ocağı 321040) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 08.30-12.00 arasında, üç buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Zafer Mahallesinde bulunan Deregümü ve Cennet Caddelerinin bir kısmı, 4909, 4919, 4943, 4956, 4642, 4934, 4915, 4933, 4924, 4941, 5181, 5183 ve 5179 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Aralık 2018 Salı günü, 10.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kayı TR-2 (322012) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 10.00-15.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kayı Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Aralık 2018 Salı günü, 10.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Yakaören Köyü TR-4 (322310) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 10.00-15.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yakaören Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Aralık 2018 Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-246 (Binbirevler Bina) ve TR-247 (Binbirevler direk TR) trafosu çıkışlarında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 12.00-18.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Binbirevler Mahallesine ait; 243 ve 238 Caddeleri, 4570, 4759, 4757, 4752, 4761, 4776, 4793, 4802, 4807, 4748, 4744, 4755, 4751, 4748, 4770, 4746, 4769 ve 4749 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.