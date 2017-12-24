ISPARTA'DA ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM!

Müşteri odaklı çalışmaları ile öne çıkan CK Akdeniz Elektrik, teknolojiye yaptığı yeni yatırımla, abonelerinin tüm işlemlerini çok daha hızlı yapabileceği tek numaralı sisteme geçti. Daha önceden işlemlerini abone numarası, işletme kodu gibi farklı bilgiler üzerinden yapan elektrik aboneleri, bu güncelleme ile birlikte üzerinde bulunan her abonelik için özel bir 'hesap numarası'na sahip oldu.CK Akdeniz Elektrik, abonelerinin hesap numarasını öğrenmesi için internet sitesine de özel bir link koydu. Yeni uygulamaylalinkini ziyaret eden tüm aboneler, kişisel hesap numaralarını öğrenebiliyor. İşletme kodunu hatırlamayan abonelerin ise 0850 226 07 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden veya 45 farklı noktada bulunan Müşteri Hizmet Merkezleri'nden yeni hesap numaralarını öğrenmeleri mümkün oluyor.Abonelerinin işlemlerini kolaylaştırmak ve müşteri memnuniyeti artırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten, 'Uzun yıllardır kullanılan abone numaraları, kişiye özel olmadığından birden çok kişide tekrar edebiliyordu. Abonemizin bilgilerinin doğrulanması esnasında da ek bilgi olarak işletme koduna ihtiyaç duyuluyordu. İşletme kodunu hatırlamayan veya aralarında noktalar bulunduğu için yazmakta zorlanan abonelerimiz de zaman zaman işlemlerinde sıkıntı yaşayabiliyordu. Yeni geçtiğimiz sistem ile artık abonelerimizin kendine özel, tek bir hesap numarası olacak ve çok daha kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek' dedi.Yeni sistemle birlikte elektrik aboneleri, Müşteri Hizmet Merkezleri'nde, PTT şubelerinde ve bankalardaki tüm işlemlerinde kendilerine özel hesap numarasını kullanabilecek. Yeni hesap numaraları ilk fatura döneminde de, faturaların sol üst kısmında basılı olarak yer alacak.