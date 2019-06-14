Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde ışık sistemine takılan ördeği zabıta ekipleri kurtardı. Eğirdir Gölü kenarında bulunan bir ördeğin, su dansı ve ışık gösterisi sistemine takıldığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Zabıta ekipleri, botla ulaştıkları ördeği kurtardıktan sonra göle bıraktı.Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde ışık sistemine takılan ördeği zabıta ekipleri kurtardı.Eğirdir Gölü kenarında bulunan bir ördeğin, su dansı ve ışık gösterisi sistemine takıldığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.Zabıta ekipleri, botla ulaştıkları ördeği kurtardıktan sonra göle bıraktı.ISPARTA (AA) -