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Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!

Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.02.2018 20:30
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böcüzade
  - Isparta’da düşen uçağın parçaları bir havacılık okulunda sergilenecek  


 Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen ve 3 askerin şehit olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının parçaları bir havacılık okulunda sergilenecek.  
  Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara’da CN-235 CASA tipi askeri uçağın geçtiğimiz Ocak ayında düştüğü bölgede özel ekip tarafından yapılan son incelemelerin ardından gerekli çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.
  Hava şartlarının ulaşımı güçleştirdiği bölgede Türk Hava Kuvvetlerine bağlı kırım ekibi, uçaktan geriye kalan önemli parçaları sökerek gerekli çalışmaların yapılması için aldı. Uçağın kalan parçalarının ise Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgede yapılacak olan yol açma çalışmaları sonrasında, bir havacılık okulunda sergilenmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.
  Türk Hava Kuvvetleri tarafından uçağın parçalarının Eskişehir, Afyon veya Konya’daki okullardan birinde sergilenmesinin düşünüldüğü belirtildi.
  17 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından uçuş eğitimi maksadıyla kalktıktan bir süre sonra Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen CN-235 CASA tipi askeri uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu.

 Kaynak: ISPARTA (İHA) 


 
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