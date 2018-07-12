Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde düzenlenen Klasik Müzik Festivali kapsamındaki Duo konseri yoğun ilgi gördü.Eğirdir'de bu yıl 4.sü gerçekleşen Klasik Müzik Festivali kapsamında Tayfun İlhan/Faruk Temel Duo konseri Yeşilada'da bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde gerçekleşti. Konsere Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Türk eserleri müzik severlerle buluşturan Tayfun İlhan ve Faruk Temel'e Başkan Şengöl teşekkür etti. Program sonunda Masterclass öğrencilerine belgeleri verildi.İHA