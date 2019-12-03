Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Farkındalık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Isparta’da faaliyet gösteren 20’nin üzerinde dernek buluşarak, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Burada düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Valilik önündeki programda Isparta Belediyesi ve Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği mehteran takımı mini bir konser verdi.Çelenk sunma programının ardından engelli dernekleri Vali Seymenoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret olarak başlayan program karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı toplantıya dönüşürken Vali Seymenoğlu tüm katılımcılara tek tek söz vererek engellilerin ve engelli ailelerinin talep ve önerilerini dinledi, iletilen sorunlarla ilgili notlar alarak gereğinin yapılması için daire müdürlerine talimat vereceğini söyledi.Toplantıdaki konuşmasında Isparta’da 20’nin üzerinde engelli derneğinin bulunmasının çok sevindirici olduğunu belirten ve ilgili yerlerden daha rahat mali destek bulabilmek adına derneklere kooperatifleşme tavsiyesinde bulunan Vali Seymenoğlu “Derneklerin ekonomik olarak var olabilmeleri için kooperatifleşmek çok önemli. Ekonomide biz de varız diyebilmek için 2020 yılı için bir hedef koyalım ve ekonomi de biz de varız diyelim. Bunu daha profesyonel yapmak için bizler de size destek olalım ve sizlerin de gayretleriyle ekonomik alanda, kooperatifleşme alanında çalışmalar yapalım.” dedi.Kamu olarak son 15 yılda engelleri aşmak adına birçok olumlu çalışma gerçekleştirildiğini aktaran ve bu konuda çalışılmaya hala devam edildiğini vurgulayan Vali Seymenoğlu, “Örneğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz tarafından 2019 yılında 210 Halk Otobüsü şoförüne engelli vatandaşlarla iletişim eğitimi verildi. Bakınız 2019 yılında halk otobüslerine ücretsiz taşıma gerçekleştirdikleri için yaklaşık olarak 2 Milyon TL ödeme yapıldı. Bunu devletimiz veriyor. Ücretsiz seyahat konusunda hakkınızı hukukunuzu bilmenizi istiyoruz.” dedi.Bugüne kadar engelli derneklerinin birçoğuyla görüşerek talep ve önerilerini dinlediğini söyleyen ve engellilerin spor alanlarına daha rahat ulaşmaları konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Seymenoğlu, “Spor faaliyetlerini sizlerden gelen talepler doğrultusunda arttırmamız lazım. Ben fırsat buldukça sizlerin yaptığı spor müsabakalarına katılıyorum, golbol olsun, görme engelliler futsal turnuvaları olsun yine en son olarak bedensel engelliler yüzme şampiyonasında sporcularımızla birlikte oldum bunlar bana büyük mutluluk veriyor.” dedi.Konuşmasının ardından tüm katılımcılara tek tek söz veren ve kendisine iletilen talepleri not alan Vali Seymenoğlu, taleplerin çözümü konusunda ilgili birimlere talimat vereceğini aktararak toplantıda bulunmayan kurumlarla ilgili sorunların çözümü için de ilgili kurum müdürleri ve dernek yöneticileriyle detaylı bir toplantı yapacağını söyledi.Toplantıda ayrıca 29 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil ederek Türkiye ikincisi olan Metin Akyüz, Türkiye üçüncüsü olan Gökçe İrem Gündüz ve Mehmet Doğru’yu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu, sporculara çeşitli armağanlar verdi.