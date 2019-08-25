Vali Seymenoğlu: “Bu Bir Bereket. Üretim, Üretim, Üretim!”

Domates ve Karanfil üretimiyle adından söz ettiren Deregümü köyünde Domates ve Karanfil Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter takımı eşliğinde köy içinde gerçekleşen yürüyüşe Vali Ömer Seymenoğlu, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.Mehter takımı konseri ve Halk Oyunları gösterileriyle devam eden festival açılışında ayrıca düzenlenen yarışmalarda; en iyi domates ve karanfili yetiştiren üreticilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.Festival açılışındaki konuşmasına “Deregümü ’nün fedakâr, cefakâr, eli öpülesi, önünde saygıyla eğilesi kadınları, hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle başlayan Vali Seymenoğlu kadınların yoğun emeği ile tohumdan yetiştirilen kıymetli ürünlerin gösterişli bir hale gelmesinin insanı hayrete düşürdüğünü söyledi.Vali Seymenoğlu; “ Aylar önce ben bir seraya tesadüfen girdim. Tohum toprakla buluşmuştu, fide, yeşil ortaya çıkmıştı. İnsanın inanası gelmiyordu böyle kıymetli böyle güzel böyle gösterişli bir domatesin burada üretildiğine. Çünkü ilk sezonum benim ilk defa görüyorum. O yüzden de duygulanıyorum. Çünkü bu bir bereket. Üretim, üretim, üretim! Zaman zaman fiyatı düşük de olabilir bazen de yüksek olabilir ama ne olur üretelim vazgeçmeyelim. Pes etmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Üreteceğiz, inadına da olsa üreteceğiz, sonuna kadar üreteceğiz. El birliğiyle biz bunun ihracatının önünü açmamız lazım. Yolu, suyu, elektriği, düğün salonunu yapmak çok kolay, yapıyoruz da işte; asfalt yolları görüyorsunuz, halı sahayı görüyorsunuz, çocuk parklarını görüyorsunuz. Ama esas olan bu üretilen domatesin gerçek değerini bir şekilde tespit edip tarımla uğraşan vatandaşlarımızın hakkını bir şekilde verebilmek.” dedi.Konuşmasında Isparta’da meyve ve sebze ihracatçılarının görevli olmaması sebebiyle gümrükleme konusunda gecikme yaşadığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu bu konuyla ilgili olarak da Sanayi ve Ticaret Odası, Gümrük Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğüyle bir toplantı gerçekleştirdiğini aktararak Bakanlıkla da görüşerek olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.Vali Seymenoğlu; “ Gördük ki bunun burada imza atan, denetimini yapan memurumuz yok Isparta’da. Antalya’dan talep doğrultusunda oranın programına göre geçici olarak buraya memur gönderiyorlar. Denetimini yapıyor, imzalıyor gönderiyor ama bu da tırların 4-5 saat beklemesine yol açıyor. Bu da çok önemli bir konu idi. Bunu konuştuk Ankara’da Bakanlıktaki arkadaşlarımızla, onlar da destek olacaklarını söyledi. Bu konuda ihracatçının da önünü açmamız lazım. Sadece üreticiyle değil bu, bunun tüccarını da yanımıza almamız lazım, ihracatın da önünü açarak gerçek fiyatı oluşturabilmemiz lazım ki bu emeğin karşılığını alabilelim.” dedi.Konuşmasının ardından Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri Deregümü köyünde üretimi yapılan domates ve karanfillerin tanıtıldığı firma stantlarını tek tek gezerek üretim ve pazarlama faaliyetleri konusunda yetkililerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu köyde domates ihracatı yapan bir firmanın da paketleme tesisini gezerek incelemelerde bulundu.Vali Seymenoğlu son olarak Isparta Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Deregümü Muhtarlığı tarafından ortaklaşa yapılan halı sahanın açılışını yaparak penaltı atışı kullandı.