Isparta'da dolandırıcılık operasyonu



Isparta'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, binbaşı, yüzbaşı, başçavuş ve jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, Eğirdir ilçesi Tepeli ve Sorkuncak köyündeki nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



ISPARTA (AA) -

