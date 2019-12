GÖREVİ BAŞINDA DARP EDİLEN DOKTORUMUZA YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ





Hastanemiz Ortopedi Uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa USLU, bugün poliklinik yaptığı esnada hastanemizin başka bir polikliniğinde tetkikleri devam eden erkek hasta tarafından polikliniğine girilerek fiziksel şiddete maruz bırakılarak darp edilmiştir.Elim saldırı sonucu yaralanan doktorumuzu ziyaret eden Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “Hastanemiz hekimlerinden Op. Dr. Mustafa USLU’ya yapılan saldırı, sağlık camiası olarak bizleri çok üzmüştür. Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır.Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyorum.Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum.Mustafa USLU kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. “ dedi.