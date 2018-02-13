DOĞAL,KATKISIZ VE SAĞLIKLI YÖRESEL ÜRÜNLER TEK BİR NOKTADA
Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada, Kolancı Şarküteri'de...
GERÇEK LEZZETİ ARAYANLAR İÇİN ORGANİK ÜRÜNLER
Kolancı Şarküteri,,Zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine,çiftlik yumurtasına ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor.
Ayrıca isteyene ev makarnası ve ev yapımı turşu hepsi ama hepsi Kolancı Şarküteri'de
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31