Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada,'de...,,Zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine,çiftlik yumurtasına ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor.Ayrıca isteyene ev makarnası ve ev yapımı turşu hepsi ama hepsi'deKültür sineması yanı No:60532 676 76 31