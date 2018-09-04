- Isparta’ya yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve yakın zamana kadar düğün fotoğrafçılarıyla kentte piknik yapanların vazgeçilmez adresi halinde olan Yakaören köyü sınırlarındaki Milas Mesireliği’nin son görüntüleri 'pes’ dedirtti.Bir süre önce işletilmesi ve bakımı için Yakaören köyü muhtarlığına tahsis edilen Milas Mesireliği, alkol almak ve alem yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Doğa Harikası Gölcük Tabiat Parkı’nın alt kısmında yer alan Milas Mesireliğinin bakımsız olduğunu söyleyen vatandaşlar, manzaranın adeta bir çöplüğü anımsattığını ifade etti.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan duyarlı vatandaşlardan Mehmet Daldal, "Burası yakın bir zamana kadar tertemiz, nezih ve huzur bulduğumuz bir mesirelik alandı. Ama şu an görüyoruz ki, bakımsızlık ve ihmaller nedeniyle adeta çöplük halini almış. Burada kısa süre öncesine kadar şırıl şırıl suların aktığı havuzlar yosun ve pislikle kaplanmış. Alkol alan ve daha birçok pis işe karışan insanın yuvası haline gelmiş. Gerçekten yazık. Türkiye’nin birçok şehrinde bulunmayan nadir yerlerden biri olan Milas’ın bu şekilde olması bizleri gerçekten üzüyor. Yetkililerin buraya acilen el atması gerekiyor. Bir güzelliğimiz daha yok olmasın” dedi.İHA