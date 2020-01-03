Isparta’da Atabey Projesi
Isparta Müftülüğünce üniversiteli gençlerden liseli gençlere “Akran Desteği” sağlamak üzere geliştirilen “ATABEY PROJESİ” devam ediyor.
18 Kasım 2019 başlatılan proje 24 Nisan 2020’ye kadar sürdürülmesi planlanıyor.
Atabeylerle bir araya gelen Müftü Şahin, projeyi önemsediklerini, gençlik çalışmalarının ortaokul, lise ve üniversite gibi farklı düzeylerde devam ettirildiğini ve bu proje kapsamında da liseli öğrenciler için üniversiteli öğrencilerin rehberliğinden faydalanmayı amaçladığını, Atabeylerin liseli gençlere dini, ahlaki ve akademik yönden rol olmalarını istediklerini ifade etti.
Şahin, ayrıca; kurulacak sistemle gençlerin sanal dünyadan ve sosyal medya üzerinden olumsuz etkileşimlerini asgariye indirmek, temiz çevre oluşturmalarına ve doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmak, grup üyelerine sorumluluklar vererek, otokontrolü sağlamak, milli ve manevi değerlerine bağlı, mutlu, huzurlu, kendisi ve değerleriyle barışık bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.
Projenin birinci döneminin tamamlandığını ifade eden Şahin, gönüllülük esasına dayalı, böyle bir sorumluluk üstlenen Atabeylere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Toplantıya katılan İl Müftü Yardımcısı Enise Erkoç, Atabeylere kendi hayatından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.
Kaynak: Diyanet Haber