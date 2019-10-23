AFAD Başkanlığından Habersiz Deprem Tatbikatı

23.10.2019İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile Müdahale Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan’ın katılımıyla habersiz deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği komşu ilimiz Burdur'da 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve depremden Isparta’nın da etkilendiği varsayıldı.Senaryo gereği yapılan deprem çağrısının ardından Vali Vekili Ömer Faruk Ateş başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilimizde 26 ana hizmet grubu altında görev verilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve STK temsilcileri 15 dakika gibi kısa bir sürede kriz merkezini oluşturmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde toplandı.Tatbikatta; senaryo gereği Burdur ili Hacılar Köyünde 7.0 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ilimiz merkeze bağlı Direkli köyünün de depremden ciddi şekilde etkilendiği varsayıldı. Depremin yaşanmasının ardından acilen kriz merkezi oluşturuldu. Ardından ise Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 26 hizmet grubunun; depreme müdahalesi, kurtarma ekiplerin olay yerlerine intikalleri, kurtarma çalışmaları, acil sağlık, barınma ve gıda hizmetlerinin saplanması, güvenlik önlemleri, kurumlar arası ve destek illeri arasında koordinasyonun sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi TAMP kapsamında yapılacak tüm çalışmalar gözden geçirildi.