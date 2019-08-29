Isparta’da, bir PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Isparta’da, bir PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Annesiyle Kutlubey Mahallesi'ndeki merkez PTT şubesine giden Yasin Kaban (4), oynadığı sırada ayağını demir banka sıkıştırdı.İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, demir bankı genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.ISPARTA (AA) -