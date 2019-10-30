Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ethem Kızılkaya Şiiriyle Duygulandırdı

Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.10.2019 18:43
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Isparta Düğün Salonları

 Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29.10.2019
Cumhuriyetimizin 96’ncı yıldönümü kutlamaları sabah Vali Ömer Seymenoğlu’nun Valilik makamında bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Ardından 29 Ekim kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ,Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, , Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tören, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘in törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasıyla devam eden törende düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Ethem Kızılkaya Şiiriyle Duygulandırdı
Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü kapsamında dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 79 yaşındaki Ethem Kızılkaya'nın okuduğu şiir tüm protokol üyelerini duygulandırmıştı. Vali Ömer Seymenoğlu'nun daveti üzerine Ethem Kızılkaya bugün yine törende şiirini tüm Ispartalılara da okudu. Şiirinin ardından törene katılanlar Ethem Kızılkaya'yı uzun süre alkışladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu ve ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı.
Vali Seymenoğlu konuşmasında; “Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan çok değerli şehit aileleri, Saygıdeğer gazilerimiz, çok değerli Ispartalı hemşerilerim, sevgili öğretmenler, sevgili gençler, fedakâr basın çalışanları, milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Anadolu’nun yoksul insanlarının, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle tek vücut, tek yürek olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yedi düvele karşı, tarihte eşine az rastlanır destansı bir mücadeleyle kazanılmış zaferlerin sonucunda Cumhuriyet ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Çok uzun ve meşakkatli bir mücadelenin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, “Türk Milletinin karakterine ve değerlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan ettikleri Cumhuriyet, ya istiklal ya ölüm diyen kahramanlarımız tarafından Türk milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir. Türk milletinin kurduğu bu devlet sadece 96 yıllık bir fidan dan ibaret değildir. Bizler, binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 96 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen, gururla ve onurla Devletimiz dimdik ayaktadır. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümit ve kararlılıkla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti, sağlam temeller üzerine atılan bağımsız, laik, demokratik, çağdaş devlet profiliyle birçok ülkeye örnek olmuş, Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü benimseyerek dünya coğrafyasının siyasi karışıklığa sürüklendiği zamanlarda sorunları çözüme kavuşturmuş, mazlum milletlerin umudu, bölgesel ve küresel barışın da teminatı olmuştur. Ülkemiz dünya üzerinde sorun olarak gözüken Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu ülkelerin siyasal, askeri ve ekonomik kargaşasını dikkate aldığımızda ülkemizin bölgesel bir güç olma özelliği dikkat çekicidir. Ülkemiz her alanda hızlı bir şekilde kalkınmakta, ekonomimiz istikrarlı şekilde büyümeye devam etmektedir. Diplomasi alanında da büyük başarılar elde ederek bölgenin en güçlü devletlerinden birisi olduğumuz tüm dünyaya ispatlanmıştır. Yokluklar ve sıkıntılar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar yaşatılması hepimizin vazgeçilmez ortak amacıdır. Tarihte Anadolu’nun göz kamaştıran topraklarına gözünü diken düşmanlar her zaman olmuştur. Günümüzde bile cumhuriyete kasteden düşmanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olmaz, olamaz. Elbette sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru oluşumuna izin verilemez. Ülkemizde iç ve dış düşmanlarca sergilenen kirli oyunlar, kirli pazarlıklar 15 Temmuz tarihinde olduğu gibi milletimizin güçlü desteği ile her zaman bozulmaya mahkûmdur. Dünya ülkeleri arasında ülkemizin söz sahibi olabilmesinin en önemli koşullarından birisi, dünyadaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmaktır. Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı açısından bir diğer önemli faktör ise bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan ulvi değerlerimizdir. Bu nedenle her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetlenmeli, her türlü ayrımcılıktan kaçınarak birlik, beraberlik ve dayanışmamızı barış ve huzur içerisinde devam ettirmeliyiz. Sevgili öğretmenler, sevgili anne ve babalar, Bilmek yetmez, öğretmek gerek öğretin gençlerimize kardeşliği, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı, Anlamak yetmez, anlatmak gerek anlatın çocuklara atalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı, Sevmek yetmez, sevdirmek gerek sevdirin herkese ezanımızı, vatanımızı, bayrağımızı ve cumhuriyetimizi. Çünkü yüzbinlerce şehit verilerek yakılan bu bağımsızlık ateşini koruyacak ve yaşatacak olan onlardır, çocuklarımızdır, gençlerimizdir. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, Cumhuriyet; ilimdir, fendir. Sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Cumhuriyeti koruma ve yarınlara ulaştırma görevi bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan bu ülkenin gerçek sahibi siz gençlerimize düşmektedir. Sizler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne uğurda olursa olsun onu korumalı daima bir adım ileriye taşımalısınız. Toprak kanla yoğrulmuşsa, bedeli canla ödenmişse, artık adı vatandır. Bir büyüğünüz olarak burada bu bayrağın altında konuşabiliyorsam, hepimiz ciğerlerimize bu nefesi çekebiliyorsak, unutmayın! Birileri nefesini kaybettiği içindir! Vatan dediğimiz bu toprak, diyeti kahramanlarımızın kanlarıyla ödenmiş bir topraktır. Sevgili gençler, Evet, ülkemize düşmanca geldiler, ama gelenleri karşılayan asil ruh, ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhuydu. O öyle bir ruhtu ki, çelik ve barut; inancın ve azmin karşısında yenik düşmüştü. Çanakkale’de ve diğerlerinde, yokluk-zenginliği, vatan sevdası-maddiyatı,  özgürlük-sömürgeyi yenmiştir. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere düşmektedir. Bu sorumluluğu alabileceğinize ve bunu başarabileceğinize olan inancımız yüksektir. Bizler sizlere güveniyoruz. Unutmayın! bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır. Günümüz dünyasında söz sahibi olabilmemiz için, dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan ve bu al bayrağın altında toplayabilen yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bayramınızı kutlu olsun.” dedi.
Daha sonra geçit töreni yapıldı. Törene katılanlar geçit töreni sırasında alkışlarla asker ve öğrencilere destek verdi. Vali Ömer Seymenoğlu’nun geçit törenine katılan Mehmetçiklere ve öğrencilere karanfil atarak sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.

"Atatürk Ve Cumhuriyet" Konulu Sergi
Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi protokol üyeleriyle birlikte, Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Atatürk ve Cumhuriyet konulu açık resim uygulamasını ve resim sergisini gezerek öğrenciler ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti.
Son olarak Vali Seymenoğlu beraberinde protokol üyeleriyle birlikte Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.
 
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