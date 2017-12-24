ISPARTA'DA CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Cumhurbaşkanı'na Hakaret Suçundan Aranan Kişi Yakalandı Isparta’da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen günübirlik apart operasyonunda, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, kimlik bildiriminde bulunmayan işyerlerine de idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından günübirlik apartlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, Cumhurbaşkanı 'na hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. (52) yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.



Eksiğini gidermeyen apartlar kapatılacak



Düzenlenen operasyonlarda, Isparta kent merkezindeki 14 günübirlik apart kontrol edilirken, bu apartlardan üçüne 1774 Sayılı Kimlik Bildirimine aykırı davranmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.



Operasyon kapsamında ayrıca, daha önce yapılan kontrollerdeki eks iklerini gidermeyen işletmeler hakkında da işlem yapılarak, kapatılmaları hususunda ilgili kurumlara bildirim sağlandığı öğrenildi.