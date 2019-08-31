Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi, fener alayı düzenlendi.Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda, Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi Tuğba Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Vali Seymenoğlu ve eşi protokol üyeleriyle birlikte konukları salon girişinde karşıladı. Resepsiyonda Vali Seymenoğlu masaları tek tek dolaşarak konuklarla bir süre sohbet etti. Vali Seymenoğlu gazilerin masasına geldiğinde ise gündüz yapılan tören geçişi sırasında gazilerin yürüyüşünden çok etkilendiğini belirterek onlarla gurur duyduğunu söyledi.Resepsiyonun ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi düzenlenen fener alayına katıldı. Belediye binası önünde başlayan fener alayında protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş ellerinde meşalelerle mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar zafer yürüyüşü gerçekleştirdiler.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Akademik Oda Orkestrası ve Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu tarafından seslendirilen marş ve türküler halk oyunu gösterisiyle izleyicilere sunuldu. Büyük beğeni alan konserde havai fişek gösterisi de düzenlendi.Etkinliklerin sonunda Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şölenine katılan 152 çocuğa Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından bisiklet hediye edildi.