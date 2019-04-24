23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

HABER BÜLTEBİ99 yıldır coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet YILDIRIM ve beraberindeki öğrenciler ile Vali Ömer SEYMENOĞLU’nu makamında ziyaret etti. Vali Seymenoğlu makamını Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4/f sınıfı öğrencisi Buğlem ÇAKIR’a bıraktı. Buğlem ÇAKIR yaptığı açıklamada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak trafik konusuna dikkat çekti. Çakır, “Ben okuluma giderken ana caddeden geçiyorum, bazen araçlar çok hızlı geçiyor, hatta bir arkadaşım tehlike atlattı. Bu yüzden araç kullanırken yayalara dikkat edilmesini istiyorum ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda farkındalık çalışmalarına ağırlık vermesini istiyorum.” dedi.Temsili Vali Buğlem ÇAKIR’ın talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet YILDIRIM derhal çalışma yapılacağını söyledi.Ziyaret ardından 15 Temmuz meydanlığında Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.Işıkkent Spor Salonu’nda devam eden proğramda Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Nazmiye Demirel Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gürkan İlkokulu, Özel Isparta Ari Eğitim Kurumları Ortaokulu ve Özel Rota Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinliğe katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı.