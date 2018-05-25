) - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 17 yıl önce ıslah çalışmalarını gerçekleştirdiği ve 6 yıl öncede ağaçlandırdığı eski çöp depo alanında incelemelerde bulunarak, ilk dönem başkanlığı esnasında 15,5 milyon marka Alman firması tarafından ıslahı teklif edilen alanı kendilerinin yalnızca mazot parası tutarında harcama yaparak gerçekleştirdiklerini söyledi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski Çöp Depo Alanında incelemelerde bulundu. Başkan Günaydın, 17 yıl önce ıslahını gerçekleştirdikleri eski çöp depo alanının bugün ağaçlarla donatılmış olduğunu söyledi. Başkanlığının ilk döneminde alanı bir Alman firmasının 15,5 milyon marka ıslah edeceğini belirttiğini ve bu rakamın yeni çöp deponi alanı ile birlikte 36 milyon marka mal olacağını kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu tesisleri Alman firmasına vermiş olsaydık 36 milyon marka mal olacaktı. Ancak hazırlanan avan projeleri elimize geçti ve belediye olarak eski çöp deponi alanının ıslah çalışmasını yaptık. Alanda 9 dozerle çalışıldı, drenaj boruları konuldu, alt bölüme gizli birikim havuzu yapıldı. Yine gaz tahliye bacakları konuldu. Son olarak da çöplüğün üzeri bir metre toprakla kaplandı. Biz tüm bu işleri 250 bin liraya yapmış olduk. Yani mazot parası harcadık” dedi.Günaydın: “Türkiye Cumhuriyeti’ne bu parayı kazandırdığım için mutluyum” “15,5 milyon mark yerine mazot parası ile ıslah çalışmalarını yapmış olduk” diyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Yani biz bu işi bugünkü değerlerden hesaplarsak bir milyon liraya yapmış olduk” görüşlerinde bulundu. Bu ıslah çalışmasını belediye olarak yaptıklarını hatırlatan Günaydın, “Devletimizi borçlandırmamış olduk. İşte milliyetçilik budur. Yine yeni yapmış olduğumuz çöp deponi alanının yarısını belediye olarak yarısı da yerli ihale ile yapıldı. Böylece toplamda 36 milyon mark devleti borçlandırmamış olduk. Türk mühendislerle çalışmanın feyzini burada gördük. Türkiye Cumhuriyeti’ne bu parayı da kazandırdığım için şahsım ve halkım adına mutluyum” şeklinde konuştu.Bu çalışmaların ardından, alanda 2012 yılında ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Burası şu anda canlı bir hayat haline geldi. Bu çalışmaların tamamı doğaya zarar vermeden, en kaliteli ve en uygun rakamlarla yapılmış oldu. Doğal bir tepe oluştu. Şu anda bu sevinci yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.İHA