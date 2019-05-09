Sürücüler Dikkat

Denetimler Arttı

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası’nın bu yılki teması İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik" oldu. “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" teması kapsamında, Isparta Valiliğince düzenlenen eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Bu kapsamda Isparta Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Ekipler, trafik kurallarına uyma bilincini; kukla gösterisi, bilgilendirme stantları ve trafik eği tim parkurlarıyla öğrenci ve vatandaşlara anlatıyor. Öğrenciler akülü araba kullanarak gerçek hayatta hangi trafik kurallarına uyulması gerektiğini öğrenirken, bir yandan da trafik denetimlerinde kullanılan araç ve gereçleri inceledi.Vali Ömer Seymenoğlu da Isparta Valiliği önünde devam etkinliğe katılarak öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve trafik kurallarıyla ilgili sorular soran Vali Seymenoğlu doğru yanıtlar karşılığında öğrencileri Polis ve Jandarmanın trafik motosikletlerine bindirerek eğlenceli anlarına ortak oldu. Eğitim stantlarını gezerek görevlilerden bilgi alan Vali Seymenoğlu, kanında 1,50 promil oranında alkol bulunan bir insanın görüş kabiliyetini yaşatan gözlüğü takarak futbol topuna vurmaya ve metindeki eksik harfi yerine koymaya çalıştı.2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan eden İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen bir genelge ile Emniyet ve Jandarma trafik birimlerinin; yıl boyunca özellikle kazaların çok yaşandığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere tüm günlerde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, makas atma ihlallerinin yanında trafikte yaya önceliği denetimlerini de artıracak.Ayrıca yaz mevsimi tedbirleri kapsamında da turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin artması sebebiyle artışın trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için; başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimlerine ağırlık veriliyor.