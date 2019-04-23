Çocuklar 23 Nisan’ı doyasıya kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde Çocuk Şenliği düzenlendi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, eğlenirken öğrenme fırsatı buldu.Fuar alanında çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Başdeğirmen, çocukların fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı. Çocukların ‘Şükrü Başkan’ şeklindeki tezahüratlarıyla sahneye çıkan Başdeğirmen, tüm çocukların bayramını gönülden kutladı.Belediye olarak çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlediklerini dile getiren Başdeğirmen, “Seneye çok daha güzel, çok daha farklı etkinliklerle sizlerle beraber olacağız. Bugün çocuklarımızı mutlu olmaları, eğlenmelerini sağlamak amacıyla buraya getiren anne ve babalara da çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın memleketine, milletine, vatanına ve ailesine hayırlı olarak yetişmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. 23 Nisan’ı çocuklarımıza atfeden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e ve değerli silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Dünyada çocuklarımıza verilen tek bayram 23 Nisan’dır. Bizlere emanet edileni bugüne kadar buraya biz getirdik, bundan sonra bizlerde çocuklarımıza emanet ederek bu cumhuriyetimizi onlara bırakacağız. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam etmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.Çocuklar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kendileri için hazırlanan etkinliklerde gün boyu doyasıya eğlenme fırsatı buldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 99. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, koltuğunu IYAŞ Selçuklu Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Rabia Berfin Çalış’a bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Çalış, okul bahçelerinin çiçeklendirilmesini istedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, sabah saatlerinde temsili olarak koltuğunu IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Rabia Berfin Çalış’a bıraktı. Okul Müdürü Ramazan Tezcan ile birlikte makama gelen Çalış’a, temsili olarak başkan yardımcıları, daire müdürleri, güvenlik görevlisi olarak görev yapacak olan Duru Çiftçi, Berensu Keleş, Zeynep Erdoğan, Süheyla Çetintürk, Ahmet Çetintürk, Yunus Bilgin ve Yusuf Bilgin isimli öğrenciler eşlik etti.Belediye Başkanı Rabia Berfin Çalış, okul bahçelerinin çiçeklendirilmesini isterken, başkan yardımcıları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ispartaray, akıllı kavşak, trafik problemi, bay-bayan yaşlı bakım evleri, kadınlara yönelik sosyal tesisler ve çocuklara yönelik sosyal alanlar gibi konular ele alındı.Programın sona ermesinden sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen çocuklara hediye takdiminde bulundu. Başkan Başdeğirmen, çocukların bayramını kutlarken, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Belediye olarak çocuklarımızın geleceklerini daha iyi yerlere taşıyabilmek için bu göreve talip olduk. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda, ileride daha refah yaşayabilmeleri için çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi gençlerimizin de her zaman yanındayız. Dünyada çocuklarımıza armağan edilen ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum” dedi.