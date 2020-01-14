17.11.2019 günü saat 11:00 sıralarında İlimiz Davraz Mah. 142. Cad. No:198 Daire:7 sayılı yerde meydana gelen kasten öldürme olayının faili olduğu tespit edilen şüpheli Polis Memuru U.D. eniştesi Erkan ÖZTÜRK ve öz kız kardeşi Ebru ÖZTÜRK’ü ateşli silah ile öldürüp olay yerinden firar etmiş, yapılan titiz araştırma sonucu şüpheli Polis Memuru U.D.’nin yer değiştirerek Niğde ilinde saklandığının, sahte kimlik bilgileri ile bir pansiyonda kaldığının belirlenmesi üzerine, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin 14.01.2020 günü koordineli yaptıkları operasyon sonucu firari şüpheli U.D. suç aleti tabanca ve tabancaya ait fişekler ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, Isparta Emniyet Müdürlüğündeki adli işlemler sonrası Isparta Adliyesine sevk edilecektir.

14.01.2020



ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ