Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!

Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!
ISPARTA
G.Tarihi: 14.01.2020 23:27
0
Isparta Düğün Salonları
17.11.2019 günü saat 11:00 sıralarında İlimiz Davraz Mah. 142. Cad. No:198 Daire:7 sayılı yerde meydana gelen kasten öldürme olayının faili olduğu tespit edilen şüpheli Polis Memuru U.D. eniştesi Erkan ÖZTÜRK ve öz kız kardeşi Ebru ÖZTÜRK’ü ateşli silah ile öldürüp olay yerinden firar etmiş, yapılan titiz araştırma sonucu şüpheli Polis Memuru U.D.’nin yer değiştirerek Niğde ilinde saklandığının, sahte kimlik bilgileri ile bir pansiyonda kaldığının belirlenmesi üzerine, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin 14.01.2020 günü koordineli yaptıkları operasyon sonucu firari şüpheli U.D. suç aleti tabanca ve tabancaya ait fişekler ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, Isparta Emniyet Müdürlüğündeki adli işlemler sonrası Isparta Adliyesine sevk edilecektir.
14.01.2020
                                                        
     ISPARTA  İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!
TOKİ'de Süre daralıyor! Isparta'da ucuz konuta talep yağdı
ISPARTA'NIN HER-KÜL'Ü HALTERCİLERİMİZ ZİRVEDE
Cyber Anadolu 2. Etabı BAKA desteği ile Isparta'da...
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...
Isparta Valisi: “Bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir”
Isparta Resim Yarışması: işte katılım şartları
Sağlık ve Doğallık Isparta'da Kolancı Şaküteri'de
Acı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit oldu
Isparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildi
Isparta32spor yuvaya geri döndü! Gözler bu maçta...
Isparta'da 1000 Öğrenci, TED'li Olmak için sınava girdi!
Isparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı
Isparta'ya yeni bulvar geliyor...!
Isparta'da yaklaşık 1630 Kg kerevit göle bırakıldı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!
Kayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulundu
Rektör Diler, Isparta'daki gazeteciler ve basın mensupları ile buluştu
Isparta'da aileler için çok önemli eğitim semineri
Isparta Belediyesi o iddialarla ilgili açıklamada bulundu
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ISPARTA CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ BELİRLENDİ
Isparta'da bir ilk! duygu dolu anlar! video haber...
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Acı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit olduAcı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit oldu13 Ocak 2020
4. Isparta Kitap Fuarı'na yerel yazar ve şairlerimiz de katılabilecek4. Isparta Kitap Fuarı'na yerel yazar ve şairlerimiz de katılabilecek08 Ocak 2020
MSB acı haberi duyurdu: 4 askerimiz şehit olduMSB acı haberi duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu08 Ocak 2020
Isparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldıIsparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldı10 Ocak 2020
ISPARTA'DA O İLÇEDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECEISPARTA'DA O İLÇEDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE08 Ocak 2020
Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildiIsparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi11 Ocak 2020
Isparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınamaIsparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınama10 Ocak 2020
Isparta'da ilçe Belediye Başkanı duyurduIsparta'da ilçe Belediye Başkanı duyurdu08 Ocak 2020
Isparta'da silahlı gasp suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da silahlı gasp suçundan aranan şahıs yakalandı09 Ocak 2020
Kayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulunduKayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulundu13 Ocak 2020
Isparta'da driftçi ve el freni çeken şahıslara ceza yağdıIsparta'da driftçi ve el freni çeken şahıslara ceza yağdı09 Ocak 2020
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDIDAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDI12 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!10 Ocak 2020
Isparta İl Genel Meclisi Keçiborlu'da ToplandıIsparta İl Genel Meclisi Keçiborlu'da Toplandı08 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle BırakıldıIsparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle Bırakıldı10 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi YakalandıIsparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı13 Ocak 2020
Isparta'nın Gelendost İlçesine İlk Kadın KaymakamIsparta'nın Gelendost İlçesine İlk Kadın Kaymakam08 Ocak 2020
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR13 Ocak 2020
ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?12 Ocak 2020
Isparta'da Karayolu Taşımacılığına Yönetmeliğine İlişkin Önemli AçıklamaIsparta'da Karayolu Taşımacılığına Yönetmeliğine İlişkin Önemli Açıklama08 Ocak 2020