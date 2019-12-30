ÇİKOLA ÇEŞİTLERİ ASRIN PASTA HOBİ PARTİ STANTLARINDA HAZIR

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Yılbaşı ve yeni yıl denilince tabii ki hediyelerden bahsetmemek olmaz… Birçoğumuz için yılbaşı kelimesi, sevdiklerimizden gelecek ya da sevdiklerimize gidecek hediyeler ile eş değerde tutuluyor.. Özenilerek seçilen ve paketlenen sürpriz hediyeler, gelmekte olan yılın heyecanını sevdiklerimizle paylaşmamızı sağlayıp bu önemli geçişin coşkusunu hep birlikte yaşamamıza yardımcı oluyor.Yeni yılda verilen hediyelerin başında çikolata geliyor. Yeni yıl çikolataları yakın arkadaşlara verilebilecek samimi ve içten bir hediye seçeneği sunarken; motivasyon kaynağı olması adına, birçok iş yeri de çalışanlarının yılbaşını yeni yıl çikolataları ile kutlamayı tercih ediyor.Isparta'da Asrın Pasta Hobi Parti'de farklı zevklere ve tasarımsal tercihlere göre dizayn edilmiş birçok yılbaşı çikolatası bulunuyor. Kişiye özel yılbaşı çikolatası ürünlerinden özel kutuları ile her önemli tarihte tercih edilebilecek koleksiyon ürünlerine, üzerinde “Yeni yılınız kutlu olsun!” gibi güzel dileklerin yazılı olduğu harf çikolata ürünlerinden premium çikolata lezzeti ile ahşap kutunun tasarımsal albenisini birleştiren yeni yıl çikolatası ürününe kadar pek çok alternatif, sevdiklerinizin bu özel gününü kutlamanız için beğeninize sunuluyor.Asrın'da çikolatanın yanında ekstra sürprizler arayanlar için de parti süsleme malzemeleri, pasta ve hobi ürünleri alternatifi de sunuluyor. Güzellikleri ile göz kamaştıran dört dörtlük bir sürpriz olanağı tanıyan ve yılbaşında oldukça rağbet gören ürünler Asrın'da sizleri bekliyor.Sanayi mahallesi 102. cadde No: 46 ( Yaşar Bolat üst geçit yanı)