'Temiz Çevre İçin Belediye Halk El Ele Yürüyoruz’



Isparta Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha temiz bir çevre sloganıyla, şehrin oksijen deposu olarak bilinen Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı bölgesinde temizlik çalışmaları gerçekleştirecek.

‘Temiz Çevre İçin Belediye Halk El Ele Yürüyoruz’ etkinliği hazırlayan Isparta Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün de katkılarıyla, vatandaşlarla birlikte 21 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da çöp toplama etkinliği düzenliyor.

Tüm Isparta halkının davet edildiği program Gökçay Gül Köşkü önünde saat 09.00’da vatandaşların toplanması ve çeşitli ikramlar ile katılımcılara çeşitli malzemelerin dağıtımı ile başlayacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen önderliğinde gerçekleşecek olan temizlik çalışmalarında vatandaşlar yürüyüş ve temizlik parkuru olarak Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı güzergahını kullanacak. Parkur boyunca hem yürüyüş hem de güzergah bölgesinde bilinçsizce atılmış olan çöpler toplanacak, şehrin oksijen deposu temizlenmiş olacak ve şehirde farkındalık oluşturularak daha temiz bir çevre vurgusu yapılmış olacak. Program Öküz Battı da son bulurken, burada da katılımcılara çeşitli ikramlar gerçekleştirilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazar günü sabah 09.00’da başlatacakları ‘Temiz Çevre İçin Belediye Halk El Ele Yürüyoruz’ etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Başdeğirmen, seçim döneminde çevre projelerine ilişkin vermiş oldukları vaatlerin de tek tek yerine getirileceğini dile getirirken, çevreye saygılı şehirler vizyonuyla yola çıktıklarını ve Isparta’nın çevre dostu belediyecilikle tanışacağı sözünü bir bir yerine getireceklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim döneminde çevre projeleri kapsamında vermiş oldukları yeni biyolojik arıtma tesisi, yeraltı çöp toplama sistemi ve sıfır atık projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarında aralıksız olarak sürdürüldüğünü iletti.