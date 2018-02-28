Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Isparta'da Çeşme hırsızı yakalandı

Isparta'da Çeşme hırsızı yakalandı
ISPARTA 0
böcüzade
  - Çeşme hırsızı yakalandı
  - Belediyenin musluklarını çalan hırsız güvenlik kamerasında  

Isparta’da belediyenin 3 ayrı mahallede yaptırdığı umuma açık çeşmelerin musluklarını çaldığı esnada çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.  
  Edinilen bilgiye göre, Isparta’da 26 Şubat 2018 günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karaağaç-Yenice ve Davraz mahallelerinde bulunan belediyeye ait çeşmelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, failin küçük yaştaki S.Y. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.
  Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Y.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'işyerinden veya resmi kurumdan hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
  Öte yandan, belediyeye ait çeşmelerden çalınan 20 adet musluk bataryasının S.Y.’nin sattığı hurdacılardan geri alınarak belediye yetkililerine teslim edildiği belirtildi.


  ISPARTA (İHA) 



ISPARTA HABER AJANSI
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yürürlüğe girdi! Kredi kartı ile ödenebilecek
Şehir Planlama Öğrencileri “Engelsiz Eğirdir”i tasarladı
Sigarada ikinci dalga: Artık bu şekilde satılacak!
Kredi kartı sahipleri dikkat! 40 lira artacak
Isparta'da Çeşme hırsızı yakalandı
ISPARTA'İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI
Devlet harekete geçti! İşsize 10 bin TL
Isparta’da eski eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu
ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOS
Staj yapan anneye erken emeklilik
İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları
Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması
ISPARTALI ÇİFTÇİLERE MÜJDE! ÖDEMELER BAŞLADI
ISPARTA'DA FELÇLİ HASTA 50 DAKİKADA TEDAVİ EDİLDİ
Hayırsever emekli hakime bağış plaketi
Isparta’da ev ve süs hayvanları satanlara eğitim
Tartıştığı öz oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Maaşa devlet garantisi
Eğirdir’de erik fidanı dağıtıldı
Isparta’ya KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistlik getiren sabun
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattı
Taşeron işçi sınavları başladı
Devletten herkese destek!5 bin 50 TL alabilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çanak antene sonÇanak antene son23 Şubat 2018
Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek olduŞehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu22 Şubat 2018
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇOISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇO22 Şubat 2018
Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu 25 Şubat 2018
Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildiIsparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi23 Şubat 2018
Asgari ücretle çalışan işçilere müjdeAsgari ücretle çalışan işçilere müjde26 Şubat 2018
​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu27 Şubat 2018
Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik fırsatları....Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik fırsatları....25 Şubat 2018
Borcunu öde emekli olBorcunu öde emekli ol22 Şubat 2018
Torba yasa tasarısı komisyondan geçtiTorba yasa tasarısı komisyondan geçti24 Şubat 2018
Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacakTürkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak21 Şubat 2018
Binlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldıBinlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı23 Şubat 2018
ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOSISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOS27 Şubat 2018
Taşeron işçi sınavları başladıTaşeron işçi sınavları başladı27 Şubat 2018
Dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilirDikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir22 Şubat 2018
14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi intihar çıktı 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi intihar çıktı 26 Şubat 2018
İşten çıkarılan hamile kadına ayrımcılık tazminatıİşten çıkarılan hamile kadına ayrımcılık tazminatı24 Şubat 2018
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattıBu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattı27 Şubat 2018
8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi24 Şubat 2018
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDIISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDI24 Şubat 2018