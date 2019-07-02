BURASI TELEFON ALEMİ…! BURASI TELALEM…!

TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları ( Bu üründe kampanya var! )

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

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Elalem nerden buluyor? Telalem'den...Isparta’nın en renkli, en trend cepkılıfları ve aksesuarlarına Telalem’de sahip olabilirsiniz.Isparta’da androit ve apple işletim sistemli cep telefon kullanıcıları için yüzlerce çeşitTelalem’de bir araya geldi.Rengarenk kılıflar,kırılmaz ekran camı,silikon kapak, şarj aleti,batarya,bluetooth kulaklıklar,powerbank (Taşınabilir şarj Cihazı), araçlar için tutucu,ekran koruyucular, selfie çubuğu ve tripod … kısacası cepkaliteli ve dayanıklı telefon aksesuarları,