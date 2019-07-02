ISPARTA HAMBURGER SİPARİŞ

Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de

Isparta’nın en renkli, en trend cep telefonu kılıfları ve aksesuarlarına Telalem’de sahip olabilirsiniz.

Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
ISPARTA
G.Tarihi: 02.07.2019 00:49
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Isparta Düğün Salonları
 Elalem nerden buluyor? Telalem'den...Isparta’nın en renkli, en trend cep telefonu kılıfları ve aksesuarlarına Telalem’de sahip olabilirsiniz.
 
BURASI TELEFON ALEMİ…! BURASI TELALEM…!
Isparta’da androit ve apple işletim sistemli  cep telefon kullanıcıları için yüzlerce çeşit aksesuar, Telalem’de  bir araya geldi.

Rengarenk kılıflar,kırılmaz ekran camı,silikon kapak, şarj aleti,batarya,bluetooth kulaklıklar,powerbank (Taşınabilir şarj Cihazı), araçlar için tutucu,ekran koruyucular, selfie çubuğu ve tripod … kısacası cep telefonu için gereken tüm kaliteli ve dayanıklı telefon aksesuarları, araç gereçler Telalem reyonlarında!
 
TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
  • Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
  • GPS'li Akıllı Saatler
  • Action Kamera
  • Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
  • Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
  • Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
  • Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
  • Flash Disk ve Hafıza Kartları
  • Masa Tipi Aydınlatma Lambası
  • Cep Telefonu Ekran Büyütücü
  • USB Masaüstü Vantilatör
Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23

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silikon kapakselfie çubuğupowerbankkırılmaz cam
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