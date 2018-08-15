- Isparta'da bir cami tuvaletine baskın düzenleyen polis uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri Fatih Mahallesi’nde bulunan bir camide uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Baskında, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 3 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2’sine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, M.T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.İHA