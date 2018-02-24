GLASSWİN'DEN BOMBA BİR KAMPANYA DAHA



Cam balkon yaptıranlara alüminyum fitil ve perdelik profil bedava!

Geç kalmayın! kampanya bu ay sonuna kadar devam edecek.



4 MEVSİM CAM BALKON KEYFİ



Katlanır cam balkon sistemleri hizmetinde, 2 yıl servis garantisi ,10 yıl rulman garantisi ve 50 yıl profil garantisi veren Glasswin Cam Balkon aynı zamanda 1. sınıf malzemeden yüksek teknolojiyle ürettikleri ısı yalıtımlı sistemleri, sizlere 4 mevsim cam balkon keyfi sunuyor.



ASLA SU GEÇİRMEZ!



Soğuk,toz,duman ve gürültü en önemlisi de suya karşı dayanıklı olarak üretimi Isparta'da yapılıyor.



Glasswin Fabrikalarında üretilen sistemler uzman kadrosuyla her mekana takılmaktadır.

Showroom: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet caddesi (Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ilerisi)

Telefon: 0 532 168 03 40: