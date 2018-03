Festival BaşlıyorIYAŞ VE IYAŞPARK Alışveriş Merkezleri Geleneksel İndirim Festivallerinin startını veriyor. Iyaş Alışveriş Merkezi her yıl Mart ayında kuruluş yıldönümünü yüzlerce üründe uyguladığı %50’ye varan indirim kampanyalarıyla Isparta ve tüm bölge halkı ile birlikte kutlamakta. 20. kuruluş yılının kutlanacağı bu geleneksel kampanya doğrultusunda Iyaş bu yıl da eşsiz indirimlerle bölge halkını karşılamaya hazırlanıyor. Her yıl Mart ayının ikinci haftası başlayan dev indirimde birbirinden farklı ürünler yerini alıyor. IYAŞ Alışveriş Merkezi indirim günleri 14 Mart’ta başlıyor. Gıdadan temizliğe, kozmetikten tekstile, beyaz eşyadan zücaciyeye 100’lerce ürünlerde %50 ye varan büyük indirimler sizleri bekliyor.Iyaş Alışveriş Merkezinin indirim kampanyasına paralel olarak Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde de her yıl olduğu gibi indirim festivali hazırlıkları tamamlandı. Iyaşpark AVM Zemin kattaki etkinlik alanında oluşturulacak olan özel indirim alanında gerçekleşecek indirim festivalinde onlarca markanın A’dan Z’ye sizler için hazırlanmış indirimli ürünleri satışa sunuluyor.9 Mart Cuma günü başlayacak olan indirim festivalinde Isparta ve bölge halkı hem market ihtiyacında, hem de tekstil ve diğer ihtiyaçlarında süper indirimlerle evlerini ve işyerlerini dolduracak.