Konu : Sivil Toplum Günleri

Bakanlığımızın ana faydalanıcısı olduğu “STKTar İle İş Birliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” (Strengthening The Puplic Sector for Cooperation with CSOs) kapsamında 26-27 Şubat 2019 tarihleri arasında ANTALYA ilinde gerçekleştirilecek olan “Sivil Toplum Günleri” ile ilgili ilân metni ve başvuru formu Valiliğimiz web sitesinde bulunmaktadır.

Katılmak isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuya ilişkin duyuru metni ve eklerini Valiliğimiz web sitesinden incelemeleri ve başvuru formlarını doldurarak 31.01.2019 tarihine kadar dernekler@isparta.gov.tr adresine göndermeleri, ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyrulur.