ISPARTA'DA BU YATIRIMLARA YÜZDE 50 HİBE

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe destekli bireysel sulama sistemleri anlatıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanları, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda, köy muhtarları, sulama kooperatifleri başkanları ve çiftçileri bireysel sulama sistemlerinde hibe desteklerini anlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut, "Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi için başvurular 1 Ocak 2018 tarihinde başlamış olup 1 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Başvuruya ait projeler, yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmalı ve başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak şahsen veya birinci derece yakını aracılığıyla elden İl Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır” dedi.Turgut, “Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL’yi geçemez."