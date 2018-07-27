Isparta’da planlı elektrik kesintisi



1 Ağustos 2018 Çarşamba günü, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli dağıtım merkezinden Büyük Gökçeli Köyü çıkışında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 1 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09.00-16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyünde bulunan aboneler ve Yorgancıoğlu mermer, Yarbaş mermer ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



. Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



3 Ağustos 2018 Cuma günü, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli kesici ölçü kabininden Sivriler Petrol çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09.00-16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyükgökçeli Köyü Eğirdir yolu üzeri ve Sivriler SHD., Gökçeliler SHD., Sivriler Petrol, H. Tekeli Matlas, Kemal Saral, Ahmet Tilki, İsmet Tilki ve Abdullah Gök ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’ da planlı elektrik kesintisi



8 Ağustos 2018 Çarşamba günü, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Küçük Gökçeli hat başı çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 8 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09.00-16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle; Isparta Merkeze bağlı; Küçükgökçeli Köyünde bulunan aboneler ve Kırmızı Beyaz Et, ARC mermer ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



10 Ağustos 2018 Cuma ve 15 Ağustos 2018 Çarşamba günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü Bahçe Mah. TR-5 (Adarlar arkası) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10-15 Ağustos 2018 tarihlerinde, saat 09.00-16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Kuleönü Kasabasına ait; Bahçe Mahallesinde (Adarlar arkası) bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



27 Ağustos 2018 Pazartesi ve 28 Ağustos 2018 Salı günleri, 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik TR-1 ve TR-2 trafoları AG çıkışlarında yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 27 ve 28 Ağustos 2018 tarihlerinde, saat 09.00- 16.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



. Kamuoyuna duyurulur.