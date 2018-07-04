Isparta’da planlı elektrik kesintisi



10 Temmuz 2018 Salı günü, 08.30-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla (M5 TR-1/FA) trafosu çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 10 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.30-18.00 arasında, dokuz buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu Mahallesine ait; 142, 161 ve Namık Kemal Caddelerinin bir kısmı, 4227, 4222, 4220, 4218 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



6 Temmuz 2018 Cuma günü, 08.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A (Toptancılar yanı direk) ve TR-200 (Kongre Sarayı) trafolarında Has Acar Elektrik tarafından Isparta Merkez AGOG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.00-18.00 arasında, on saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesinde bulunan Toptancılar Sitesi (Iyaş arkası), 201, 202 ve 156 Caddelerinin bir kısmı, 4503, 4510, 4504/1, 4502/1, 4500/1, 4505, 4500 ve 4509 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.