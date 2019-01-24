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Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak 2019

Isparta'da bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak 2019
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Isparta’da planlı elektrik kesintisi
29 Ocak 2019 Salı günü, 08.30-14.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-253 (Taşkırma 322061) trafosu A kolu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 08.30- 14.30 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Işıkkent Mahallesinde bulunan 244 be 264 (Mahrukatçılar Sitesi) Caddelerinde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur.
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