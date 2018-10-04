Isparta'da planlı elektrik kesintisi

7 Ekim 2018 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-172 (Yedişehitler Okulu 322109) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 7 Ekim 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan Hilmi Çakmakçı Caddesinin bir kısmı, 2921, 2922, 2923, 2918, 2917, 2924, 2928, 3016, 3017, 3022, 3023, 3024, 3033 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.









