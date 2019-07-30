Isparta’da planlı elektrik kesintisi

1 Ağustos 2019 Perşembe günü, 14.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü dağıtım merkezinden Bozonönü Köyü çıkışında Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 1 Ağustos 2019 tarihinde, saat 14.00-15.00 arasında, bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler ve TCDD Bozan önü istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

1 Ağustos 2019 Perşembe günü, 15.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü TR-1 trafosu B ve C kolu çıkışında Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 1 Ağustos 2019 tarihinde, saat 15.00-18.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir. (Köyün tamamı değil bir kısmı etkilenecektir.) Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

3 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyük Hacılar Köyü hat başı çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyük Hacılar Köyünde bulunan aboneler ve Büyük hacılar içme suyu, sulama kooperatifi, İl özel İdare çakıl ocağı, Öz Şahin Nakliyat çakıl ocağı ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.