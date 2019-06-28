Isparta’da planlı elektrik kesintisi

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, 11.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü dağıtım merkezinden Bozonönü Köyü çıkışında Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 1 Temmuz 2019 tarihinde, saat 11.00-17.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler ve TCDD Bozan önü istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.