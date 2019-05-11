Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Mayıs 2019 Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Aliköy TR-1 (322362) trafosu AG kol çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Aliköy Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. (Köyün tamamı değil bir kısmı etkilenecektir.) Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.