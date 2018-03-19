YENİ HATLARIN DEVREYE ALINMASI DOLAYISIYLA ZORUNLU SU KESİNTİ YAPILACAKTIR

Isparta Dere Mahallesinde bulunan içme suyu depolarından şehrimize ana su taşıyıcısı hatlarda yenileme çalışmaları ile birlikte Deregümü bölgesinde yeni imara açılan alana içme suyu sağlamak ve eski boruların kapasitelerini artırmak maksadıyla 20 Mart 2018 Salı günü saat 08.00 ile 17.00 arasında aşağıdaki yerleşim yerlerinde zorunlu su kesintisi yapılacaktır.

-Işıkkent Mahallesinin tamamı

-Batıkent Mahallesinin tamamı

-Binbirevler Mahallesinin tamamı

-Hızırbey Mahallesinin Gölcük yolu Asri Mezarlık üstü

-Yenice Mahallesinin bir bölümü

-Emre Mahallesi 123 Cadde üzeri Gökçay mevkii, huzurevi civarı

İçme suyu hat yenileme çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebilecektir.



ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI