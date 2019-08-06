Isparta’da planlı elektrik kesintisi

9 Ağustos 2019 Cuma günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyük Hacılar Köyü hat başı çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyük Hacılar Köyünde bulunan aboneler ve Büyük hacılar içme suyu, sulama kooperatifi, İl özel İdare çakıl ocağı, Öz Şahin Nakliyat çakıl ocağı ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.