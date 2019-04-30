Üniversitemiz Halk Oyunları Topluluğunca düzenlenen “Biz Anadoluyuz” isimli halk oyunları gecesi, büyük beğeni topladı. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ülkemizin zenginliklerinin yansıdığı Anadolu’nun farklı yörelerine ait oyunlar sergilendi.
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