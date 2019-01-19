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Isparta'da Bir Kış Masalı...

SDÜ, Isparta Davraz Kayak Mekezi'nde 'Sömestr Tatili' için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu...

Isparta'da Bir Kış Masalı...
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2019 18:50
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Bir Kış Masalı
Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 637 rakımlı Davraz Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Oteli, 21 Ocak Pazartesi- 1 Şubat Cuma tarihleri arasındaki 'Sömestr Tatili' için tüm hazırlıklarını tamamladı. SDÜ Uygulama ve Araştırma Otelleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, "Geleneksel konukseverliğimizi en üst düzeyde yaşam felsefesi olarak benimsiyoruz." dedi.





-'Kış Sporları'nın kalbinde bir SDÜ eseri: Uygulama ve Araştırma Oteli

Isparta ve Batı Akdeniz'i dönüştüren; Türkiye ve dünya için bilim üreten Süleyman Demirel Üniversitesi, 'Kış Sporları Turizmi'nin yükselen değeri Davraz Kayak Merkezi'nin de kalitesini yükseltiyor.

''Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi'' kurarak Isparta'nın 'kayak, olimpiyatlar, kamp, kongre ve spor turizmi' hedeflerine kurumsal destekler sağlayan SDÜ, uygulama ve araştırma alanında da çok önemli değerler üretiyor. Bu bağlamda SDÜ, ''Batı Akdeniz'in İncisi'' olarak tanımlanan 2 bin 637 rakımlı Davraz Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde Uygulama ve Araştırma Oteli konuşlandırdı.




SDÜ Uygulama ve Araştırma Otelleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, ''Geleneksel konukseverliğimizi en üst düzeyde yaşam felsefesi olarak benimsiyoruz. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 1 Şubat Cuma günü sona erecek 'Sömestr Tatili'nde aileleri ile birlikte öğrencilerimizi de bekliyoruz. Çocuklarımızı gün içerisinde 7 farklı renk alan Eğirdir Gölü'nün eşsiz güzelliğinde kayak yapmaya davet ediyoruz.'' dedi.

SDÜ Uygulama ve Araştırma Oteli'nde 26 twin, 10 triple, 6 suit olmak üzere 42 oda bulunduğunu kaydeden Davras, odaların 21'inin kayak pisti manzaralı olduğuna atıf yaparak şunları kaydetti: “Otelimiz, yarım pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. Kahvaltı ve akşam yemeği zengin açık büfe olarak sunuluyor. Öğle yemeklerinde ise konuklar ala carte olarak faydalanabiliyor. Misafirlerimize sunduğumuz hizmetle ev konforunu hissettirerek güzel bir kayak tatili deneyimi sunuyoruz.”





Davraz Dağı Kültür- Turizm- Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde kayak sporunun yanı sıra dağcılık, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, jeep safari, kamp, off- road, fotoğraf safari, kuş gözlemciliği, endemik- en nadir bitki fotoğrafçılığı yapılabiliyor.

Davraz Kayak Merkezi'nde mekanik sistem ile 2 bin 150 rakıma kadar ulaşmak mümkün.

İletişim Kanalları:

SDÜ Davraz Uygulama ve Araştırma Oteli

Davraz Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Kulovası Mevkii

Çobanisa Köyü/ Merkez İlçe- Isparta

Telefon:

0 (246) 267 20 44

0 (246) 311 64 17

İnternet adresi:

http://www.sdu.edu.tr

http://www.davrazotel.sdu.edu.tr

Elektronik Posta:

davrazotel@sdu.edu.tr

Kaynak: SDÜ
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