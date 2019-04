Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Siyaset ve Yönetim Topluluğu tarafından köy okullarına kütüphane kurulacak. Topluluk, Gelendost ilçesine bağlı köy ilkokullarına kütüphane kuracak, eğitim-öğretim kurumlarının boya-badana, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek. Ayrıca her öğrenci için fidan dikimi yapacak.ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Siyaset ve Yönetim Topluluğu tarafından köy okullarına kütüphane kurulacak.SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, topluluk, "Bir Gülücük- Bir Gelecek Köy Okulu Otobüsü" projesi kapsamında sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek.Topluluk, Gelendost ilçesine bağlı köy ilkokullarına kütüphane kuracak, eğitim-öğretim kurumlarının boya-badana, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirecek. Ayrıca her öğrenci için fidan dikimi yapacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Nurşen Bolat, özellikle çocuklara dokunmaya ve topluma ilham verici güzel hikayeler anlatmaya çalıştıklarını belirtti.Proje kapsamında önceki yıllarda güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Bolat, "Yazısöğüt, Yakaören, Gümüşgün ve Gelincik İlkokulu'na gittik. Orada eğitim-öğretim kurumlarının boya-badana, bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Yine ilkokul çocuklarının kalem, defter, kitap gibi kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamıştık. Her öğrenci adına, bulundukları okulda, bize gösterilen yerde fidan dikimi gerçekleştirmiştik." ifadesini kullandı.Öğrenci Abdurrahman Parlakyıldız da bu yıl Gelendost'taki 3 okulda kütüphane kuracaklarını kaydetti.İhtiyaçları bir süre önce SDÜ Doğu ve Batı yerleşkelerindeki ağaçlara astıkları balonların içinde yazılanlardan karşıladıklarını aktaran Parlakyıldız, "Her balonun içerisinde not kağıdı vardı. Destek vermek isteyen kişi balonu patlatıp içerisindeki kağıtta yazan talebi karşılıyordu. Bunlarda kitap, defter, kalem kısacası eğitim materyalleri yazıyordu. Büyük katılım oldu. Çok mutluyuz. Ayrıca akademisyenlerimiz de ilk yılda gösterdiğimiz başarı karşısında bize daha çok güvenerek büyük destekler sağladı." ifadelerini kullandı.