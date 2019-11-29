Hünnap Projesinin Eğitimleri Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi koordinesi ve desteğiyle İlimizde tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütülmektedir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak için hazırlanan yayım projesi kapsamında, yeni alternatif tarımsal üretim çeşitlerinden biri olan hünnap meyvesini kadın çiftçiler eliyle yaygınlaştırarak bölge üretiminin geliştirilmesi amacıyla İlimizde "Hünnap Projesi" uygulanmaktadır.Proje kapsamında, Gönen ve Atabey İlçeleri, Güneykent Belediyesi ve Koçtepe Köyü'nde yapılan çiftçi eğitim toplantıları düzenlendi.Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde konu uzmanı olarak çalışan Dr. Mehmet Baş tarafından hünnap yetiştiriciliği, bakımı, budanması, hasat ve depolama konularında 64 kadın çiftçimize eğitim verilerek, eğitime katılan kadın çiftçilerimiz belge almaya hak kazanmışlardır.İlimizde mevcut tarımsal faaliyetlere alternatif olarak hünnap yetiştiriciliğinin eklenmesi ile üretim faaliyetleri çeşitlenip gelişecek ve bunun sonucunda da kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına, tarım ve sanayi entegrasyonuna ve kırsal alanlardan göçün önlenmesine hizmet edecek, kadın çiftçilerimizin kazançlarının artması ile refah seviyeleri yükselecektir.Ayrıca, söz konusu proje dâhilinde bir kadın çiftçimiz tarafından Gönen İlçesi Koçtepe Köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün fidan desteği ile hünnap demonstrasyon bahçesi kurulmuştur. Kurulan bu bahçede üçüncü yıl itibariyle ürün hasat edilmesi hedeflenmektedir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak takipleri yapılacak olan hünnap demonstrasyon bahçesinde proje uygulayıcısı kadın çiftçimizin ürünün bol, kazancının bereketli olmasını temenni ediyoruz.