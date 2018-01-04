ISPARTA'DA BİNLERCE TAŞERON İŞÇİ KADROYA GEÇECEK

Türk – İş İl Temsilcisi ve Tes – İş Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz, Isparta’da Türk – İş’ bağlı sendikalarda yer alıp, çeşitli kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam bin 315 taşeron işçinin kadroya geçeceğini açıkladı.



Taşerona kadro diye bilinen, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili uygulamada başvuru süreci devam ediyor. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçileri 2 Ocak’tan itibaren 11 Ocak'a kadar başvurularını yapabilecekler. Başvuruların ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, 7ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



KORKMAZ; “TOPLAM BİN 315 TAŞERON İŞÇİ KADROYA GEÇECEK”



Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması konusunun yıllarca kendilerinin talebi olduğunu ve geç de olsa taleplerinin hükümet tarafından uygulanmaya başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türk – İş İl Temsilcisi ve Tes – İş Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bu doğrultuda, Isparta’da Türk – İş’ bağlı sendikalarda yer alıp, çeşitli kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam bin 315 taşeron işçinin kadroya geçecektir. Bu işçilerimizin 256’sı Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı, 159’u İl Özel İdaresi çalışanı, 670’i Belediye çalışanı ve 230’u da Belediye temizlik şirketinde çalışanlarından oluşmaktadır.



“150 İŞÇİMİZ KADROYA GEÇEMEDİ”



Ayrıca, 150 işçimiz ise kadroya geçmeyen konumda yer almaktadır. Tabi, bu sayılara il temsilciliğimiz bünyesinde yer alanların dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan ve kadroya geçenler dahil değildir” dedi.



KORKMAZ’DAN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR



Türk – İş İl Temsilcisi ve Tes – İş Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz, taşeron işçilerin kadroya geçmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini, ileride şuanda kadroya geçemeyen işçilerin de kadroya geçmesi konusunda umutlarının sürdüğünü belirterek, bu konuda emek veren hükümete teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.