IESOB tarafından SDÜ Kavşağı’nda başlayarak Valilik önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na devam eden ‘Mehmetçiğe Destek Konvoyu’na bini aşkın araç katıldı. Katılımcılar ayrıca, basın açıklaması sonrasında Afrin’deki güvenlik güçleri için kan bağışında bulundu.Isparta Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (IESOB) Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen oda mensubu motosikletçi, taksici, halk otobüsçü, taşımacılık yapan kamyon ve tır şoförleri, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında toplandıktan sonra şehir merkezine hareket eden bini aşkın araç ve çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları eşliğinde konvoy yaptı. Yaklaşık 6 kilometre boyunca devam eden konvoy, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki basın açıklaması ve kan bağışı ile son buldu.Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaptığı açıklamada ‘Mehmetçiğe Destek Konvoyu’na katılım gösteren herkese teşekkür eden IESOB Başkanvekili Ahmet Tural, “Öncelikle dün toprağa verdiğimiz Ispartalı şehidimiz Burhan Açıkkol ve Türkiye’nin değişik illerinde şehadet şerbetini içen diğer şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diler, Türk halkına sabır ve baş sağlığı dilerim. Bunun yanında, Afrin Operasyonu’nda yaralanan Mehmetçiklerimize de Allah’tan acil şifalar dilerim. Bizler, bugün burada kahraman Mehmetçiğimize dualarımızı ve iyi dileklerimizi gönderirken, yüce rabbimden onlara azim, güç ve sağlık vermesini diliyorum. Isparta Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği’ne bağlı bütün esnaf teşkilatları olarak, bugün gerçekleştirdiğimiz ‘Mehmetçiğe Destek Konvoyu’nun düzenlenmesine vesile olan başta Isparta Valimiz Şehmus Günaydın olmak üzere, İl Trafik Komisyonuna, görevli emniyet mensuplarımıza, oda başkanlarımıza, tüm esnaf ve sanatkarımıza ve tüm Isparta halkımıza katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.Tural: “Onlar canlarını feda ederken, bizlerin bir ünite kanı çok görmememiz lazım”Konvoy sonrasında gönüllü esnafların hep birlikte kan bağışında bulunacağını dile getiren IESOB Birliği Başkanvekili Tural, “Konvoyumuzun akabinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlanan Kızılay Çadırlarında, tüm esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Vereceğiniz bu kanlar, Afrin Operasyonu’na katılan Mehmetçiğimizin yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet güçlerimizin her türlü terör örgütleriyle mücadelesinde yaralanan güvenlik güçlerimize ulaşması içindir. Türkiye’nin bekası ve toprak bütünlüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra, Emniyet mensupları da canlarını feda ederken, bizlerin bir ünite kanı çok görmememiz gerektiğini düşünmekteyim. ‘Bir kan, bir can’ sloganı ile herkesi kan vermeye davet ediyor ve şimdiden vereceğiniz kanların hayırlara vesile olmasını diler, katılımlardan dolayı tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.Vali Günaydın: “Destek, işte ancak böyle gösterilir”Kentte düzenlenen ‘Mehmetçiğe Destek Konvoyu’na çok güzel bir katılım olduğuna dikkat çeken Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Bu etkinliği düzenleyen başta Esnaf Odaları Birliği Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, oda başkanlarımıza, esnafımıza, şoförümüze ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.“Milletinin ülkenin içinde bulunduğu koşullarda her şeyin en iyisini yapmak ve her olaya destek vermek için her zaman hazır, bunu üst seviyede ve canı gönülden yapıyor, isteyerek ve koşarak geliyor” diyerek sözlerini sürdüren Vali Günaydın, “İşte, biz gücümüzü buradan alıyoruz. Millet olarak tarih boyunca yaşadığımız her zorlukta her olay da bu birlikteliğimiz bütün güçlüklerin üstesinden gelmesine vesile olmuştur. Biz millet olarak ne zaman bir sıkıntıya düşüyorsak, ne zaman bir birliktelik gerekiyorsa, bunu çok iyi gerçekleştiriyoruz ve bu bizim özelliğimiz. İşte, bugün Isparta'da bunu gösterdik. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında esnafımızın, şoförümüzün ve vatandaşların bu harekata vereceği destek işte ancak böyle gösterilir. Böyle güzel organizasyonlarla bir konvoy düzenledi arkadaşlarımız. Ondan sonra da çok iyi bir işin başlangıcını yaptı arkadaşlarımız. Kan bağışı kampanyası. Hep söylüyoruz, her gün aynı ifadeleri anonsları duyuyoruz. Kan ihtiyacı olan hastalarımız, vatandaşlarımız var. Biz de bir gün sıkıntıya düşebiliriz. İşte, o gün bizim bu sıkıntından kurtulmamız için yatırım yapmamız lazım. Sağlıklı olan ve kan vermesinde mahsur olmayan vatandaşlarımızın gelip Kızılay'a kan bağışında bulunmasında istiyorum. Esnafımız, şoförümüz sıraya girdi, bekliyorlar ve böyle güzel bir etkinliğe destek vermek için" şeklinde konuştu.“Millet olarak duamızla, kalbimizle askerimizin - polisimizin ve güvenlik güçlerimiz yanındayız”Vali Günaydın, Zeytin Dalı Harekatı'nın çok önemli bir harekat olduğunu ve başarıyla yürüdüğünü belirterek, “Allah'ın izniyle ordumuz, askerimiz, polisimiz ve güvenlik koruyucularımız bir bütün olarak bu işi en kısa sürede bitirecek. İnşallah, istediğimiz ve arzuladığımız neticeyi de çok kısa sürede alırız diye Cenab-ı Allah'tan niyaz da bulunmak istiyorum. Biz de millet olarak duamızla, kalbimizle askerimizin, polisimizin ve harekata katılan bütün güvenlik güçlerimizin yanındayız. Allah onları korusun, muzaffer etsin" ifadelerini kullandı.Daha sonra katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.ISPARTA (İHA)